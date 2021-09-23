截至今年8月為止，全國的水環境巡守隊已達462隊，總計有1萬3125位成員守護在地水環境，環保署響應聯合國「世界河川日」，結合「公民科學」的概念，從9月15日起辦理一系列「全民皆愛水 肥水好資源」活動，強化河川巡守隊技能，舉辦民間水質監測調查講座及水質監測等活動，並採連線方式邀請全國河川巡守隊共同參與。

環保署水質保護處處長顏旭明表示，系列活動以民間河川守護力量之水環境巡守隊為種子，台灣的河川水質保護陣營，民間合作力量功不可沒。近年來在地河川巡守隊陸續成長茁壯，過去的巡守隊發現污染疑慮，僅能盡快通報環保局處理，但如今，透過新興且簡便的水質檢測工具，可以即時回傳監測數據、與可能的污染來源等，協助公部門能後續能更精準的執法，可說是將水環境巡守隊進化升級至「2.0」。

如藉由樹脂對重金屬吸附效果，長期水體佈放，對河川污染進行監控的「樹脂縮時膠囊」，以及由環保署與工研院合作研發「手持式水質感測器」等協助執法。

此外，近年環保署為河川水質改善大力推動畜牧糞尿資源化，「我們是輔導不是監督」，嘉義六腳鄉正義巡守隊隊長侯義雄強調，巡守隊的成員們是為了環境好，因此協助觀察污水處理與排放是否合乎標準，而非刻意刁難畜牧場。經巡守隊持續尋求溝通、推廣，終得在地鄉親所經營「黃科翔畜牧場」願意帶頭嘗試，在當地環保局的支援下展開試辦，經過三、四年的努力，目前畜牧場周遭環境明顯改善，不僅氣味不再刺鼻，排放水質也有改善。