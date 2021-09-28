交通部將10月列為「交通安全月」，高雄市警局交通大隊今（28）日宣布，將在10月份針對「汽機車不禮讓行人」、「闖紅燈及紅燈右轉」，以及「行人未依標誌、標線、號誌指示穿越道路」等違規加強執法，以維護用路人在路口行得安全。

高雄市交通大隊指出，交通部統計2005年至2021年，每年9月期間，因學校開學，機車死傷人數增加，整體交通事故數據有攀升現象，分析研判交通事故有近6成發生在十字路口，因此推動「停讓文化」，並將2021年10月訂為「交通安全月」。

警方製作提醒機車騎士注意路口交通狀況的卡通圖表，以免違規致生危險或受罰。（高市警局交通大隊提供／石秀華高雄傳真）

高雄市高齡者違規多，警方製作圖表提醒長輩及行人注意交通安全。（高市警局交通大隊提供／石秀華高雄傳真）

交大警方表示，高雄警方在10月1日起至10月31日的交通安全月期間，將針對「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等違規取締項目加強執法，以維護用路人行得安全。

警方製作圖表提醒夜歸長輩要穿亮色衣物並注意交通安全。（高市警局交通大隊提供／石秀華高雄傳真）

警方呼籲駕駛人及行人應遵守「路權」觀念，並謹記「路口慢看停、行人停看聽」口訣，汽機車接近路口時宜減慢速度，擺頭察看左右後方有無人車，並讓行人先行；此外，行人也要謹記穿越道路前先停下，看左右有無來車，並注意轉彎車，再通過馬路。