東勢警分局為遏止改裝車輛噪音擾民等情事，假日進行台21線專案取締。（東勢警分局提供）

東勢警分局為遏止改裝車輛噪音擾民等情事，假日進行台21線專案取締。（東勢警分局提供）

東勢警分局為遏止改裝車輛噪音擾民等情事，假日進行台21線專案取締。（東勢警分局提供）

台中大三元是中部具有挑戰性的經典路線，包括中興嶺、白毛山與赤崁頂三座山，沿途路線風景美麗，為近來自行車及大型重機車騎乘熱門地點。東勢警分局為遏止改裝車輛噪音擾民等情事，假日進行台21線專案取締，短短2個小時，查獲9件未符合噪音管制標準，由環保局現地舉發，罰緩金額計2萬3400元。

為避免危險駕車、防制交通事故發生及違規改裝車輛噪音擾民等情事，東勢警分局特協請台中市環保局、交通部公路總局台中區監理所等業管權責單位，於2日上午8時30分至10時30分執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締。

勤務中計攔查疑似改裝車輛18部，經實施噪音檢測並告發使用中機動車輛噪音未符合管制標準9件，由環保局依噪音管制法第26條規定於現地立即舉發，罰緩金額合計2萬3400元。

配合十月交通安全月，東勢警分局現場也實施交通安全宣導，提醒用路人防禦駕駛概念，注意交通安全。同時呼籲駕駛朋友應確實遵守交通法令規定，切勿擅自變更車輛引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備，以免影響車體結構，危害自身行車安全、也影響其他用路人。

分局長劉安杰表示，轄境之東勢區、新社區等地多屬山區，而山區道路因受限於地形等因素，部分路段路幅小、彎道多，連續彎道路段反應及迴避時間短，開啟頭燈提醒對向來車注意，有助於行車安全。