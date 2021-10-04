110年8月上旬西南氣流豪雨重創屏東縣重要農作物，經行政院農業委員會公告現金救助，屏縣多數鄉鎮已到結案階段，目前現金救助總核定金額已達新台幣2億5千多萬元，是全台最快速也是核定金額最多，呼籲各鄉、鎮(市)公所儘速把預撥志工所知救助金轉匯入農民帳戶。

屏東縣政府農業處表示，災害發生迄今已1個月多，雖經農委會公告簡化現金救助程序，該縣仍有2個鄉鎮公所(屏東市、瑪家鄉)尚未將災損受理資料送出，導致該等公所相關現金救助作業遲遲無法進行，此外，農委會預撥至縣府的款項已嚴重不足，縣府已函請農委會盡速將各公所核定後不足款項部分，依規盡速匯入各公所公庫以加速農民獲得現金救助，並呼籲未提報資料之公所務必加速完成提報及提升災後現金救助之核給程序，以確保農民得以及時復耕。

縣長潘孟安特別指示農業處加強聯繫各鄉、鎮(市)公所，應加派人力將案件分類、分批依簡化程序辦理，可先行撥付的案件優先處理，另因本次現金撥付較快，請農民務必確認入帳後各公所核發的核定通知單與入帳金額是否有誤，倘有疑義應於通知單期限內申請復查，以確保農民權益。