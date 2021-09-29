「財團法人日月光環保永續基金會」與桃園市環保局合作，除了贊助3年1200萬元的淨灘淨海費用，計畫清除500公噸海岸海洋垃圾，並成立「日月光環保潛水隊」，投入海底垃圾清除行列。

日月光投控行政長兼日月光環保永續基金會執行長汪渡村表示，為了守護台灣的海洋環境，日月光環保永續基金會今年起至112年，為期3年，共將捐助桃園市環保局1200萬元，協助執行海岸及海洋環境維護計畫，除了成立「日月光環保潛水隊」，並將充實淨海資材能量、建置監視系統、設置河川垃圾攔截網等設施，同時舉辦各式宣導及績優志工表揚等活動，共同守護海洋環境及資源，目標要在3年內清除500公噸的海岸及海洋垃圾。

汪渡村說，今年是計畫的第一年，日月光環保永續基金會先捐助環保局300萬元，第二及第三年再各捐助450萬元，基金會並特別派員赴南部接受潛水訓練，取得潛水證照，在環保局及其他熱心潛水志工協助下，成立「日月光環保潛水隊」，未來將協同現有環保潛水隊，以及海岸巡護隊、環保艦隊，不定期清理海岸、海漂及海底垃圾，第一年目標是要清除150公噸的海岸及海洋垃圾。他說，在環保局及各環保隊伍、志工共同努力下，到8月底止，已清除了184公噸，提早達成150公噸的年度目標。

桃園市環保局海岸管理工程處處長林立昌表示，今年截至8月31日止，已清除海岸及海洋垃圾共約184公噸，包括環保潛水隊清除806公斤海底垃圾、環保艦隊清除6249公斤海漂垃圾，以及海岸巡護隊及僱工共清除17萬7484公斤的海岸垃圾。

而清除上岸的海岸海洋垃圾，分成可回收及不可回收二大類，可回收垃圾共8萬6579公斤，占46.9％，主要包括鐵鋁罐、寶特瓶、玻璃瓶、塑膠類；其他不可回收類，占53.1％，以廢漁網及保麗龍為大宗。