隨著疫情趨緩、勞動市場需求回升，桃園市政府就業職訓服務處為協助中高齡及青年待業市民朋友順利求職，於10月陸續辦理4場徵才活動，122家知名廠商釋出逾5500個以上職缺，有業者為搶人才，喊出月薪10萬，就服處歡迎多利用，希望讓待業及轉業民眾有更多工作機會選擇。

4場次徵才活動總計邀請122家廠商、釋出逾5500個以上職缺，包括日月光、頎邦科技、合晶科技、友達光電、麗清科技、漢鐘精機、陽程科技、亞旭電腦、嘉聯益科技、全家、家樂福、桃苗汽車、瑞健股份有限公司、榮工工程、新竹物流、統聯汽車客運、雲雀國際、化新精密、祥儀、大毅科技等知名企業參與，現場將釋出工程師、研發主管、儲備幹部、技術員、生產線主任、業務人員、門市人員等多元職缺，其中更有廠商開出薪資10萬元職缺積極獵才，有興趣的求職者請把握機會前往面試。

4場次徵才活動資訊如下：

1. 10月15日(五)桃園勞工教育大樓（桃園市桃園區民生路650號3樓），13：30-16：00，18家廠商，600個職缺。

2. 10月20日(三)中壢就業中心（桃園市中壢區新興路182號），9：00-13：00，24家廠商，800個職缺。

3. 10月23日(六)風禾公園(桃園市桃園區慈文路688號) ，10：00-14：00，60家廠商，3400個職缺。

4. 10月25日(一)紅梅市民活動中心（桃園市楊梅區校前路41號1樓），13：30-16：00，20家廠商，700個職缺。

因應疫情影響，為促進求職民眾順利就業，勞動部推出「安穩僱用計畫2.0」，原定至9月30日截止申請，現延長計畫受理至明年6月30日止，雇主聘僱由公立就業服務機構所推介之失業勞工，可獲得最高3萬元的僱用獎助，受僱勞工也可獲得最高2萬元就業獎勵，歡迎民眾至徵才活動現場諮詢登記。

另活動現場提供「青年安薪就業讚」及「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」多種方案諮詢及登記，歡迎有意尋職民眾把握應徵機會，至現場參與徵才活動。活動詳情請洽桃園就業中心03-3333005、中壢就業中心03-4681106、桃園市政府就業職訓服務處03-3386165，或至桃園市工作職職缺地圖 https：／／jobmap.tycg.gov.tw／ 查詢。