因應變異株威脅，中央流行疫情指揮中心數月前將部分國家列為「重點高風險國」，要求入境後全數集中檢疫。今指揮中心宣布，由於秘魯、孟加拉及巴西3國的疫情已過高峰，且呈明顯下降，加上逾2個月未檢出自該國家入境的變異株案例，9月25日0時起（航班抵臺時間），這3國將從「重點高風險國」移除，恢復為第3級流行地區。

現行「重點高風險國家」為巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼、孟加拉及緬甸8國。今指揮中心宣布9月25日起將秘魯、孟加拉、巴西移除，恢復為第3級流行地區。

指揮中心表示，抵台旅客如過去14日內具秘魯、孟加拉或巴西等國家旅遊史（含在當地轉機），入境後須入住防疫旅宿或自費集中檢疫所，且所有旅客均須配合入境時採深喉唾液及進行PCR檢測、期間快篩及期滿再篩等3次採檢措施。

經調整後「重點高風險國家」為印度、英國、以色列、印尼及緬甸等5國，具該等國家旅遊史之旅客，入境後仍應至集中檢疫所檢疫，且配合檢疫期間專案採檢。

指揮中心提醒民眾，國際間Delta變異株持續流行，為確保國內防疫安全，所有入境旅客皆已提升其入境檢疫規格，搭機來臺前除應取得「表定航班時間（Flight schedule time）前3日內COVID-19核酸檢驗報告」，且應事前安排檢疫居所（防疫旅宿或自費集中檢疫所），抵台後限搭乘防疫車輛前往該處所完成檢疫。入境檢疫措施將視疫情及執行狀況，適時滾動調整。