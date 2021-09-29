直播》第十輪疫苗今意願登記截止 陳時中最新說明

中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增11例COVID-19確定病例，分別為1例本土及10例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增1例本土個案(案16326)，為印尼籍30多歲女性，今(2021)年9月27日出現頭痛症狀，9月28日就醫採檢，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者7人，均列居家隔離，其餘接觸者匡列中。

指揮官陳時中表示，該案比較曲折，曾經採檢8次都是陰性，第9次才陽性，CT值33，上次檢驗是9月22日，為陰性。

至於為何會採檢這麼多次？醫療應變組副組長羅一鈞指出，該案是看護，去年2月入境，4至9月之間多次轉換雇主，因而檢驗幾次，也因曾去陪病而接受檢驗，7月至今共檢驗8次PCR和快篩，最近1次陰性是9月22日，因5月、6月也曾採檢4次，合計檢驗過12次，不過中間間距較長。由於Ct值33.9，接下來會檢驗抗體來研判屬於新感染或舊案。

指揮中心指出，今日新增10例境外移入個案，為9例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，入境日介於9月3日至9月28日，分別自美國(案16316)、哈薩克(2例，案16317、案16318)、巴基斯坦(案16319)、柬埔寨(16320)、俄羅斯(案16324)及菲律賓(案16325)入境，餘3例 (案16321、案16322、案16323)的旅遊國家調查中。

羅一均說，10名境外移入個案中有3人符合突破性感染定義，其中的案16317、16318、16320已接種2劑滿14天，廠牌為AZ及科興。另案16316、16319接種過單劑疫苗，案16325則接種2劑AZ未滿14天。

指揮中心統計，截至目前國內累計3358228例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3341439例排除)，其中16216例確診，分別為1581例境外移入，14581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計842例COVID-19死亡病例，其中830例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。