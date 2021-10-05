北市AZ第二劑7萬多劑秒殺 侯友宜：新北還有7％餘額歡迎預約 15:272021/10/05 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜補充說，新北還有7％餘額，歡迎各地方或在北市沒預約到的民眾，可以到新北預約。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第10輪AZ二劑昨開放預約，北市7萬多劑疫苗秒殺，不少台北市民搶不到只能到新北預約，對此，新北市衛生局副局長高淑真今在疫情說明會表示，截至今天中午12時，新北預約人數12萬7千多人、預約率93％，新北市長侯友宜補充說，新北還有7％餘額，歡迎各地方或在北市沒預約到的民眾，可以到新北預約，預約到下午4時截止。 桃園休閒娛樂場所解封 10家申請復業 預約第2劑莫德納卻被通知「已混打高端」 孕婦急衝疾管署找答案 #新北 #預約 #北市 #AZ #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全運會將登場 侯友宜返嘉傳聖火 04:102021/10/05 地方新聞 受虐貓「茶茶」遭惡男滾水燙死 新北精進認養制度須提供第2聯絡人 09:342021/10/05 生活 27萬劑BNT到貨 出現首例接種後死亡 04:102021/10/05 焦點要聞 新北加倍券4大超商也能用 數位支付10％回饋 侯友宜9：30說明 07:492021/10/05 政治 新北加倍券只限新北市民 侯友宜：外縣市民眾消費有抽獎活動 11:062021/10/05 生活 《通信網路》其陽績優護體 放量登近5月高價 10:542021/10/05 財經 紐西蘭認可高端 打2劑可入境 04:102021/10/05 焦點要聞 歐洲工具機展 台廠參展創新低 04:102021/10/05 產業特刊 第十輪今下午4點截止 3大疫苗預約率曝光 14:432021/10/05 生活 又擺烏龍 台中44腎友只打1／5劑量AZ 04:102021/10/05 焦點要聞 孕婦預約第二劑遭誤植混打高端 陳時中曝原因 14:212021/10/05 生活 生活熱門新聞 寫聯絡簿告狀學生數學只考8分 家長神回2字老師秒服了 - 生活 屏東挖眼案女子最快一週可出院 高雄長庚將全額補助醫療費 - 生活 有生之年與病毒共存 醫揭一現實 以前日子回不去了 - 生活 放臭屁竟是身體警訊 醫曝：這種味道恐大腸癌晚期 - 生活 自助餐白飯超香 他問為何家裡煮不出？內行曝原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。