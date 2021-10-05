第10輪AZ二劑昨開放預約，北市7萬多劑疫苗秒殺，不少台北市民搶不到只能到新北預約，對此，新北市衛生局副局長高淑真今在疫情說明會表示，截至今天中午12時，新北預約人數12萬7千多人、預約率93％，新北市長侯友宜補充說，新北還有7％餘額，歡迎各地方或在北市沒預約到的民眾，可以到新北預約，預約到下午4時截止。