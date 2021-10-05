莫德納遲遲未再到貨，許多民眾施打第一劑莫德納後已超過12周，打不到第二劑，究竟下批莫德納何時會抵台，指揮中心發言人莊人祥昨天鬆口最近就會到，指揮官陳時中今天更表示，莫德納近日就會到，這兩天就會向人民報告。依過去疫苗抵台經驗，指揮中心通常是當天來、當天報告，因此莫德納可能是這兩天會到貨。

我國至今仍有260萬名莫德納孤兒苦等不到第二劑疫苗，莊人祥昨天表示，近期就會有下一批的莫德納疫苗到貨，屆時會依照年齡以及接種時間，從高年齡的民眾開始往下施打。而今天的疫情記者會上，媒體再度追問莫德納何時到貨，陳時中終於鬆口表示，莫德納近日就會到，這兩天就會向人民報告。

至於下一批莫德納來台後的施打順序，指揮中心指出，先前我國取得108萬劑莫德納疫苗，目前提供給7月9日前接種莫德納的70歲以上長者施打，下一批莫德納會從7月9日前已施打第一劑的70歲以下民眾，開放第二劑接種，這批人打完後才輪到7月20日以後接種的族群。

據統計，我國自購的莫德納總共605萬劑，至目前為止仍有346萬劑未到貨。