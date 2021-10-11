中信兄弟將日籍投手高野圭佑除役。（資料照，中信兄弟提供）

中職「洋將大限」11日截止，目前5隊中只剩中信兄弟尚未提交洋將名單，根據官網異動，兄弟最後1名洋將名額確定留給剛通過「畢業考」的羅傑斯，將高野圭佑除役，格里斯註冊註銷。

兄弟2位新洋投華德茲、象魔力已抵台隔離，加上原本的德保拉，在昨天已經確定3名洋投人選，剩下1個名額由羅傑斯、格里斯與高野圭佑爭奪。

昨天的「畢業考」，羅傑斯繳出6.1局投出7次三振、失1分的好投，奪下本季首勝；高野圭佑中繼1.2局被敲2安，投出2次三振、1保送，失1分奪下中繼成功，但最終仍遭到割愛。

在今天下午4點05分最後大限前，兄弟將最後名單送出，確定留下羅傑斯，將高野圭佑除役，而有傷在身的格里斯則是註冊註銷。

味全龍（5人）：伍鐸、鋼龍、田澤純一、赫雷拉、柯西諾。

統一獅（4人）：布雷克、猛威爾、飛利士、霸能。

樂天桃猿（3人）：霸林爵、豪勁、狂威。

富邦悍將（3人）：羅力、優瑪、迪倫。

中信兄弟（4人）：德保拉、羅傑斯、華德茲、象魔力。