2021年新北全國運動會17日柔道項目展開，台中市在楊勇緯、林真豪兩位東京奧運國手領銜下，單日進帳2金3銀1銅，其中楊勇緯完成2連霸，女將林真豪則是繼2017年全運會後再度奪金。

17日台中市在柔道項目獲得的獎牌分別是，男子第1量級金牌楊勇緯、銀牌楊俊霆，男子第2量級銀牌詹皓程，男子第3量級銅牌張嘉恩，女子第1量級金牌林真豪，女子第2量級銀牌陳勁穎，楊勇緯和哥哥楊俊霆在金牌戰的「兄弟鬩牆」，更是讓在場人員享受了一場精彩的對決。

楊勇緯和楊俊霆上次在正式賽對抗是去年模擬東京奧運對抗賽，賽後兩人都說，在賽場上暫時放下兄弟情，雙方都全力以赴，因為常常一起訓練，都知道彼此的習慣動作，也很熟悉對方的技術和細節，對戰過程中很難找到破綻，比賽結束時楊勇緯抱起哥哥，同樣為哥哥的好成績開心。

台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席全運會柔道頒獎典禮，他指出，楊勇緯及林真豪在接受奧運洗禮後，比賽期間更沉穩，接連擊敗各方好手，最終奪下金牌，令人激賞！楊勇緯及林真豪在一周前才分別拿下全國大專校院運動會柔道男子組第1量級5連霸及女子組第1量級金牌，接續在全國運動會取得佳績，十分不易，11月兩人將遠征阿布達比參加世界柔道大獎賽，期盼兩位國手能發揮實力，爭取世界排名積分。