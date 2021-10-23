效力樂天金鷲的台灣好手宋家豪，23日在第9局上場後援，僅用5球就抓下3個出局數，助隊以8比1擊敗軟銀隊，樂天確定進入太平洋聯盟前3名，取得季後賽門票；而宋家豪本季出賽62場，打破郭源治保持的日職台灣投手單季出賽紀錄。

樂天前4局打完就取得5比0領先，6局下淺村榮斗3分炮再拉開優勢，先發投手瀧中瞭太主投6局投出6次三振、1保送，被敲5支安打，唯一失分是挨陽春炮，接下來安樂智大、西口直人、宋家豪各投1局，聯手助隊奪勝。

宋家豪上場後援，先用3球三振中村晃，接下來只用1球讓柳町達敲飛球出局，再用1球解決砂川Richard，只用5球就成功「關門」，最快球速147公里。

這也是宋家豪本季第62場出賽，超越1988年郭源治寫下的日職台灣投手單季出賽紀錄；宋家豪本季原本定位在中繼，後來代班終結者重任，目前拿下3勝3敗、24次中繼成功、6救援成功，自責分率2.26。