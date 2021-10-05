餐飲業高雄券領取流程。（高市經發局提供）

高市府搶攻振興五倍券商機推出「高雄券」，原本預計8日開始發放，市府特地提早至今（5）日上午8時起在各戶政事務所開始受理餐飲業者登記領取，而首次領取高雄券面額也從2000元倍增至4000元，好讓全市逾2萬家餐飲業者能提前布署，吸引更多消費者上門消費。

經發局指出，高雄券紙本方案日前已公布，其中針對受疫情影響嚴重、家數最多的餐飲業者規畫「振興券消費500，發放100高雄券」，凡在實體販售通路的餐飲店家，公司或商業、稅籍登記在高雄市，就能參加成為「發放高雄券振興夥伴」，在店內發放高雄券可望吸引消費者上門。

經發局長廖泰翔表示，日前已將活動邀請及詳細說明寄送給至全市逾2萬家有稅籍餐飲業者，並主動致電聯繫業者登記參與，特別是今年國慶焰火施放周邊的鹽埕及鼓山等知名店家，為滿足預期將湧入的各地遊客，更是首波力邀參與方案重點對象，且務必讓拿振興券到高雄消費民眾都能換到高雄券。

針對首次領取高雄券從2000倍增至4000，經發局說明，有不少餐飲業者在說明會中提出此需求，也是根據過去三倍券實際使用經驗換算所得，盼將首次領取額度倍增，市府備妥資源，讓業者在國慶連假焰火施放期間更放心搶客。

經發局提醒，今起餐飲業者到所在行政區戶政事務所領取高雄券時，須填寫同意書，並準備代表人（或負責人）身分證件等相關文件，如需委託他人代領應出具委託書，相關文件已寄送給業者，也可於「高雄開就賺」官網下載（https：／／kh100.tw／addstore／document）。

至於部分業者營業額較高，想一次領取超過4000元以上高雄券，經發局提醒，業者可至餐飲業者高雄券預約平台（https：／／kh100.tw／addStore）線上申請，並檢附401報表專案審核，經查核通過後，即可憑通知簡訊至戶政機關或指定的高雄銀行分行領取。