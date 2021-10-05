北市4日開放第2劑AZ疫苗接種，但不到1天時間預約全滿，北市議員許淑華5日砲轟，中央給了北市12萬劑疫苗，卻只釋出7萬多劑，還說「預計民眾施打意願只有6至7成」來甩鍋，痛批市長柯文哲在跟市民大玩「魷魚遊戲」，民進黨前祕書長羅文嘉也轟「還敢幹譙中央，管好自己！」北市府反擊，還沒額滿，部分人士誤導民眾。

「疫苗竟限量，柯把人民安全當魷魚遊戲？」許淑華痛批，許多接種AZ滿10周以上的民眾很焦急，只好到外縣市進行預約，柯市府晚間居然透過副市長說「以過去的經驗，預計民眾施打意願只有6至7成、能量不足」，根本是能力不夠。

許淑華怒轟，為何擅自決定台北市民的施打意願只有6、7成？北市醫療資源比起全國相對優渥，弔詭的是出現爭議1天內，副市長蔡炳坤立馬加開3萬劑接種，不一次給足，故意繼續扣留2萬劑疫苗，難道柯把台北市民丟進疫苗的生存危機遊戲裡嗎？

羅文嘉也嗆，為預約AZ第2劑，他10時不到就在電腦前守候，人太多平台當機，只好先忙別的事，心想反正隔天才截止，不一定要跟大家擠，怎料11時許上線成功，結果不敢相信，全北市的接種醫院診所全部額滿，傍晚得知，中央提供的疫苗可打數量是12萬劑，北市卻只開放7.2萬劑，是什麼意思？其他4.8萬劑是要幹嘛？

「之前不是一直幹譙中央疫苗不夠，現在疫苗發下來，柯卻扣住不給合格需要的人打！」羅文嘉怒飆，柯真是夠了，把自己管好又那麼難嗎？

北市府發言人陳智菡回應，北市昨先開7萬多名額，預約滿後再加開3萬，現在都還沒額滿，部份人士指控「疫苗限量」、「預約不到」的說法，恐怕已經嚴重誤導民眾，過去北市疫苗預約量都是開到滿，但據之前經驗，民眾大約只會預約6至7成，導致某些醫院因為預約數不足，造成醫療量能浪費，醫院頗多怨言。

陳智菡說，加開3萬劑後，現在都還沒額滿，至於本次中央配發12萬劑多AZ疫苗，除提供50至64歲民眾接種第2劑，還有65歲以上長者的配額，而北市府要為65歲以上長者接種，計算約2萬多人，合計就是12萬多劑，中央給多少、北市就打多少，絕對會盡最大的努力，盡速為市民接種。