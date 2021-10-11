華航一名40多歲女機組員日前確診，已打2劑莫德納仍遭Delta突破性感染，女兒所就讀的北市萬芳和建安國小在6日開始採預防性停課，並匡列居家隔離者9人，兩校擴大採檢共149人，預計雙十連假後12日復課。北市衛生局表示，9位居家隔離者，第5天採檢結果皆為陰性；教育局則表示，學校是否如期復課將在下午開會做討論。
根據北市府統計數據，大安區某國小停課班級學生共28人、其他班級有3人和教師12人，共計43人；文山區某國小停課班級學生共28人、扯鈴隊8人、課後班12人和教師9人，共計57人，而2名學生的課後補習班也有12名學生和老師2人，總計匡列114人採「加強版自主健康管理」。
北市兩國小停課班級預計在12日復課，北市衛生局今表示，匡列居家隔離者9人，在第5天採檢結果皆為陰性，其餘擴大採檢的149人為自主管理首日採檢結果全為陰性，僅須採檢一次。至於12日是否如期復課？教育局則表示，將在下午開會做討論。
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