中央流行疫情指揮中心今日起放寬內用餐飲防疫規範，無須再使用隔板，但戶外如河濱公園、風景區，只要人潮壅擠仍然需要戴口罩，標準不一引發台北市副市長黃珊珊不滿，痛批中央政策根本擾民。衛福部長陳時中今天回應，不太懂這樣批評的邏輯，畢竟吃飯總是要開口，然而走在路上不會一直嘴巴開開，因此仍然需要戴口罩。

陳時中表示，無論是山林裡，或是在海邊，只要沒有人時都可以不用戴口罩，本來就與用餐取消隔板政策不衝突，「畢竟生活也是要過，怎樣兼顧防疫平衡，這是大家都要努力的。」

至於在馬路上行走，或是河濱公園運動，陳時中認為因人潮較多，本來就要戴口罩保護自己，「而且走在路上也不會一直把嘴巴開開。」

不過陳時中也說，河濱公園運動，將來會考慮在人潮不多的時段與區域，進一步鬆綁戴口罩政策，現階段就是互相提醒，不會特別要求地方需設置稽查人力取締，但還是呼籲地方在進出人非常多的區域，進行適度提醒，至於平常生活，就民眾互相提醒即可。