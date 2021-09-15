今天凌晨兩點多突然下起滂沱大雨，不少人被午夜突如其來的雨聲吵醒，「不是說午後雷陣雨嗎？怎麼變成午夜雷陣雨？」專家解釋，有時午後雷陣雨沒下夠，該下的雨就會變成晚上才出現，但發生在大台北盆地，的確比較少見。
根據中央氣象局觀測，今天凌晨時雨量最大的地方，是台北市民生國中測站，2點20分的時雨量高達43.5毫米，雨勢驚人；排名第二的是內湖安泰里，2點40分的36毫米。降雨集中在一兩個小時內，清晨雨勢漸歇。
「沒錯，有時候的確會在半夜突然下起雷雨」，天氣風險在臉書粉專指出，白天因為吹海風的關係，西南風太強，把午後熱對流都吹到新北、宜蘭山區。
昨天深夜到今晨，從西南一帶一路北上都有對流發展，從高雄、台南，延伸到台中、南投，甚至桃園、北海岸，雷雨胞在桃園到淡水間的上空發展，大雨就這樣下在大台北地區。
天氣風險表示，有時預估當天午後雷陣雨會很大，卻只零星滴了幾滴，就有機會在晚上發展出午夜雷陣雨。另一個中高層不穩定的條件，可能與璨樹颱風有關，它北上後來到東海，帶來比較不穩定的環境，導致旺盛對流發生。
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