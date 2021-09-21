4天連續假期今天最後一天，許多出遊民眾陸續返家。高速公路昨已湧現大量車潮，根據往年經驗，今恐再爆大量，「龜速10小時是家常便飯」。交通部高公局提醒，今易壅塞路段集中北上方向，建議用路人早上就出發，以免遇到塞車。

9大易壅塞路段：國1北上西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北；國3北上竹山-中興、霧峰系統-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北上宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統。

返家車潮昨湧現，車燈輝映蜿蜒國道。（陳怡誠攝）

預估國道今交通量達114百萬車公里，是平日1.3倍，其中北上更達1.5倍。國道5號持續實施高乘載管制，下午2點起至晚上9點，蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北上方向匝道入口，小客車必須坐滿3人才能通行。

其他疏導措施：0-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、7-19時封閉國1虎尾北向入口；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-10時暫停收費；開放路肩；匝道儀控等。