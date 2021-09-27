振興5倍券10月8日上路，但各部會推出的加碼券早已炒翻天，又以「券王」國旅券最受歡迎，截至昨晚約936萬人登記；由於國旅券只有120萬份，中獎率僅約12.8％，被立委林俊憲虧「刮刮券中獎率比這還高」。是否會再加碼？交通部長王國材27日鬆口表示會再跟行政院爭取。

王國材27日赴立法院交通委員會報告，會前被媒體問到國旅券是否會再加碼？王國材原本表示，會視振興券的發放效果，「目前的規劃就是120萬份。」

不過之後林俊憲質詢時，表示國旅券9月22日起登記，短短5天就有900多萬人登記，中獎率僅12.8％，「比過去大學聯考還難考！刮刮券中獎率比這還高！」這表示民眾也悶壞了，希望可以用國旅券出去散散心；政府官員應該看到民心。王國材鬆口表示會跟行政院爭取。

交通部觀光局斥資23億元振興國旅，12億元用於發行120萬份面額1000元的國旅券；另規劃11.1億元激勵金，補助旅行業者組優質旅行團。