台南市交通事故發生數常年居高不下，去年車禍死亡數314人為6都第1，今年上半年每10萬人死傷數1433人也為6都第1，還比去年同期更高，時代力量台南市黨部針對交通工程、執法與教育提出健檢，3日以道路標線為主題辦座談會。

時代力量立委陳椒華台南服務處主任李冠霖表示，台南市新冠肺炎2年來累積病例是50人，死亡人數個位數，這項疾病卻成為過去兩年的熱門話題，反觀去年1整年，台南市因車禍死亡人數314人，受傷人數逼近5萬人，今年上半年死傷數還超過去年同期，交通危害更甚新冠肺炎百倍至千倍。

時力台南黨部辦公室主任洪國峰形容台南市罹患「交通癌」，提出交通安全3大對策做為健檢，分別為工程、執法與教育，首場活動針對工程議題討論，3日下午邀請標線改造台灣路主編劉冠頡談道路邊線問題，現場有25人報名參與座談。

劉冠頡提到，台灣道路標線以車種分流，會在路口增加內側車道的汽車右轉與外側車道的機車碰撞的矛盾問題，國際通用的道路標線方式是車向分流，也就是同方向的機車與汽車相通車道，另外針對左轉車，應在路口設計內縮左轉專用車道。

洪國峰表示，時力將針對台南市交通沉疴，舉辦一連串專業座談，透過倡議促執政者改善台南市交通問題，別再讓居民與外縣市觀光客一提到台南市交通就詬病。