國慶連假第一天，原本預期會湧現出遊觀光人潮，新化警分局針對轄內國八與台19甲線、台20線等重要道路及虎頭埤風景區、山上水道博物館、左鎮化石館等觀光景點周邊道路加強交通疏導，也啟動空拍機進行路況查察，不過，一上午，上述景點人潮車潮「比中秋連假少」。

新化警分局虎頭埤風景區。(新化分局提供／曹婷婷台南傳真)

中秋連假，台南湧入逾72萬人次，研判國慶連假也將湧現出遊人潮，新化警分局針對轄內國八與台19甲線、台20線等重要道路及虎頭埤、山上水道博物館、左鎮化石館等觀光景點周邊道路加強交通疏導，並啟動空拍機，加強路況巡邏查察，有效分流及管制，善用電台廣播系統提醒用路人耐心等候及改道。其中，左鎮化石館為禁航區，分局向民航局申請核可後，首次進行空拍。

新化分局長蘇政敏(中)今日一早即前往視察國慶連假交通疏導執行情形。(新化分局提供／曹婷婷台南傳真)

不過，今天一上午，左鎮化石館、山上水道博物館都無明顯人潮，周邊停車場也都還有很多空位，相較中秋連假車潮湧現，當時，台19甲線、台20線沿線都相當壅塞，今上午人潮則明顯減少。

新化警分局為紓解國慶日連續假期車潮，針對轄內幹道及重要景點規畫交通疏導措施，剛上任的新化分局長蘇政敏將交通視為重點工作，今日一早視察國慶連假交通疏導執行情形。蘇政敏呼籲，用路人應遵守號誌管制疏導措施，耐心行駛，也切勿酒後駕車。另，警方也將針對沿線違規停車加強取締及驅離，以維護行車秩序及交通安全。