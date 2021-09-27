雙胞胎童星「樂樂媃媃」6歲就以主持網路節目《大小通吃》出道，姊妹也演出多部電視劇打開知名度，樂樂和媃媃活潑可愛的形象鮮明，深受觀眾喜愛，如今樂樂和媃媃現在已是亭亭玉立的高一少女，樂樂和媃媃的媽媽也透露，姊妹倆從國一到高一，足足長高了10到11公分，暴風抽高相當驚人。

樂樂和媃媃以從當年的6歲童星，長大成為高一美少女，雖然她們現在較少出現在螢光幕前，不過媽媽仍會在社群平台分享樂樂和媃媃的近況，樂樂和媃媃近來在學校量身高、體重，樂樂是162公分、42公斤，媃媃則是159公分、39公斤，媽媽也在文中指出：「從國一到高一長高10～11公分，但在我們家還是屬於小隻女系列」。

樂樂和媃媃小時候模樣超萌。（圖／取材自雙胞胎樂樂媃媃臉書）

媽媽並曬出樂樂和媃媃在1歲、7歲、15歲的照片，樂樂和媃媃和以前的萌樣相比，明顯抽高也成熟 、長大許多，網友不禁好奇，媽媽有什麼特別方法，對此，樂樂、媃媃媽媽則在留言中分享「國一時樂媃每天跳彈跳床500～1000下，早餐一定有蛋白質」、「對了！她們不想跳繩的話，就每晚睡前幫她們按摩腳底湧泉穴」。

同時，樂樂和媃媃媽媽也透露：「樂發現自己在班上不矮，倒是媃還想繼續長高」，有網友則認為，樂樂和媃媃太瘦了，希望姊妹要多吃一點，對此，媽媽則強調「有吃飯啊！而且很愛」，尤其媃媃還是少量多餐型。