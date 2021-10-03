「落實ESG」是產業界在疫情全球大流行學習到最貴的功課，長期為中小企業加值的CRIF中華徵信所，由總經理郭曉薇帶領倡議，聯手台灣永續先鋒優樂地永續服務公司最新推出「Mr.ESG永續供應鏈平台」，將於10月6日《2021 CRIF FORUM 建構ESG永續產業的韌性與商機》論壇上公布，行政院副院長沈榮津，金管會、經濟部首長均行動一致參與，向破百萬家的中小企業喊話：「大家動起來！」

CRIF中華徵信所總經理郭曉薇表示，察台灣大型企業落實ESG的做法可看出，大型企業較能集結內部豐沛資源進行完整年度計劃，並且可於環境、社會、公司治理（ESG）三面向同步落實，再搭配年度CSR報告書主動揭露ESG相關訊息；資源相對較少的中小企業，即使有心在企業經營導入，確切落實ESG的任務卻相當艱鉅；另一方面，國際產業供應鏈疫情漫延至今已全面朝向永續規範，中小企業無法跟上跨國企業對下游的新要求，恐怕都會面臨「被砍單」的難題，更突顯ESG對於疫後企業經營的重要意義。

有鑑於ESG已成全球趨勢，CRIF中華徵信所邀請行政院副院長沈榮津、經濟部政務次長曾文生、金管會綜合規劃處處長胡則華，在《2021 CRIF FORUM建構ESG永續產業的韌性與商機》論壇上為企業界說明政府的政策協助，並由台灣金融研訓院董事長吳中書主持綜合座談，邀請台北富邦商業銀行、台南企業文化藝術基金會、歐萊德公司等知名企業，分享落實ESG於企業營運的寶貴經驗，優樂地永續服務公司董事長朱竹元亦將於現場提供當今永續金融、永續供應鏈的關鍵認知。