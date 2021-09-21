新冠肺炎（COVID-19）疫情已蔓延近2年，更多關於這項疾病的研究，與溯源研究陸續公布進度與成果，累積人們對於新冠肺炎的完整認知。根據美國美國疾病管制暨預防中心（CDC）公布的最新研究報告，有超過3成染疫者出現長期新冠症候群（Long covid），代表染疫的代價超乎你我想像。

根據美國CDC公布的死亡率與發病率周報（Mortality and Morbidity Weekly Report，MMWR），他們針對加州長堤（Long Beach）地區曾感染新冠肺炎的患者，進行了一項與長期新冠症候群相關的研究。

New CDC MMWR finds people aged 18+ who tested positive for #COVID19 1 in 3 reported at least 1 symptom 2 months after the positive test. Rates were higher among those 40 & older females those w/ pre-existing conditions & Black people. More: https://t.co/kObue6VTyI pic.twitter.com/vBt614lUF9 — MMWR (@CDCMMWR) September 16 2021

根據美國CDC定義，「長期新冠症候群」是指在感染新冠肺炎4周或更長的時間後，仍持續出現的症狀。如今對於長期新冠症候群的了解，還不完全。原因包含相關研究還不夠多、研究時間也還不夠久等因素，此外就是當前新冠肺炎也才累積造成大流行約20個月等等。此外就是，長期新冠症候群相關的症狀有許多種，是否都是因為感染新冠肺炎而引起，也難以斷定；此外每一種症狀持續影響的時間，也都沒有定論。

美CDC公布的周報，採樣了長堤地區29594位居民裡，在2020年4月1日至12月10日之間，曾經PCR檢測呈陽性患者的3%（約887人），而其中順利連絡上791人，但最終只有366位完成研究訪談。

該項研究因為抽樣量不高，因此與原先長堤地區的人口狀態有些出入，包含受訪者中25-39歲（39% vs. 25%）、女性（57% vs. 50%）以及西班牙裔/拉丁裔（66% vs. 40%）的比例較高。而在受訪者中，有46%都在染疫後出現超過一種新冠肺炎相關症狀；共有5%的人住院；在最初染疫階段有92.3%出現至少一種症狀，而在病期間平均出現5.26種不同症狀。

值得注意的是，這項研究發現，在染疫超過2個月之後，仍有35%受訪者存在染疫症狀，也就是出現長期新冠症候群。其中受訪者報告的平均症狀有1.3種，最常見的是疲勞（16.9%）、味覺喪失（12.8%）、嗅覺問題（12.6%）、呼吸急促（12.8%）以及肌肉或關節疼痛（10.9%）。報告內容指出，受訪當下其實有許多受訪者距離染疫時間都已經超過2個月以上，但還是有31.4%的人有長期新冠症候群，其中比例最高的是疲勞（31.4%）、呼吸急促（10.4%）與嗅覺問題（9.6%）。

那麼那些族群在染疫2個月後，更容易出現長期新冠症候群呢？結果顯示，發生在女性身上的可能性是男性的2.83倍；過往至少有一種疾病者的可能性則比沒有疾病者高2.17倍；40~54歲族群的可能性則比25~39歲高1.86倍；而結果顯示，女性所報告的染疫症況是男性的2.13倍；過往有疾病者報告症狀的比例是無疾病者的1.96倍；40歲以上長者是25~39歲患者的1.73倍；而黑人則是白人的1.95倍。

就此來看，長期新冠症候群確實困擾不少患者。但《Forbes》報導指出，就研究角度來看，此份報告的成果並不完整。包含抽樣誤差（不是每個染疫者都被訪問）、可能回答結果不夠完整、受訪者訪談結果並沒有委由醫生確認、也沒有對照過往醫療紀錄。最後就是即便出現長期新冠症候群，也難以確認就是因為感染新冠肺炎而引起。

即便如此，這項研究仍舊顯示新冠肺炎不僅是「是否感染」的問題，後續對人們的影響，仍舊不明朗且超乎想像。若是疫情沒有妥善控制，將代表會有更多人需要面對疫情控制失敗的苦果。