明天(21日)中秋節，也是連假最後一天，中央氣象局表示，今年中秋是睽違8年後，在中秋節當天正逢滿月，因此稱為「真月圓」，西半部局部地區及各地山區午後仍有雷陣雨，明晚剛入夜時，由於午後對流雲系仍多，因此越晚賞月機率越高，只有東南部及馬祖雲量較多，賞月需要碰碰運氣，但也不是完全沒機會。

氣象局PO出全台賞月指數，越晚賞月機率越高。(圖/氣象局)

氣象局解釋，過往中秋滿月大多在農曆16日，今年滿月恰逢農曆8月15日，是睽違8年的「真月圓」。明天太平洋高壓勢力仍強，各地白天高溫炎熱，初入夜天空可能還有午後發展的對流雲，越晚天象越明，各地深夜大多晴朗、少雲，可望都能看到明亮的「真月圓」，僅有東南部、恆春半島及馬祖水氣增多，有局部短暫陣雨，雲量也較多。

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20至21日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三至下周一(22日至27日)太平洋高壓偏強，各地大多為晴到多雲，午後雷陣雨範圍縮小至山區及中南部近山區的平地為主，周三北部地區午後也有局部短暫雷陣雨，下周日以前，東南部地區及恆春半島也有局部短暫陣雨；溫度方面，各地高溫可以來到31至35度。

28日至30日各地大多為晴到多雲，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。