「蒲公英」颱風眼開了，氣象局最新資料顯示，中颱蒲公英最快今天下半天增強為強烈颱風，氣象專家吳德榮也表示，蒲公英強度持續增強，預測將是今年第2或第3強的強颱，但不影響台灣。同時今起到周二北台灣受微弱東北風影響，天氣轉涼，北海岸、東北部、大台北東側有降雨機率。

中颱「蒲公英」在關島西北方海面，鵝鑾鼻東南東方1770公里的海面上，向北北西、朝日本南方海面前進，氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，蒲公英通過海洋熱含量高的海域，強度持續增強，預測將是今年第2或第3強的颱風，強度次於「璨樹」，但與「舒力基」在伯仲之間，未來路徑會從日本南方海面轉向日本東方海面前進，無侵台機率。

近日天氣方面，氣象局觀測，受東北風影響，今晨最低溫出現在花蓮鯉魚潭18.2度，吳德榮表示，今天至周二(28日)北台灣持續受微弱東北風影響，迎風面北海岸、東北部雲量多，有局部短暫雨，大台北東側也偶有局部短暫降雨；氣溫略降，稍轉涼，背風面中南部則無影響，白天炎熱，最高溫36度，山區午後有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，周三、四(29、30日)太平洋高壓增強，水氣減少，全台白天晴朗炎熱高溫約36度，山區午後偶有局部短暫降雨，周五、六(10月1、2日)太平洋高壓減弱，北台灣水氣增多，氣溫略降、降雨機率略提高，各地山區午後仍有強對流發展的機率。