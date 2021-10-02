昨天上午一場大雨，為10月的不穩定天氣揭開序幕。今水氣減少，西半部有機會放晴；中午過後仍有對流發展，以中部山區、南部山區機率較高，不排除有大雨或雷雨。氣象專家指出，5日起環境轉變為有利低壓發展，「颱風有機會密集生成」，值得注意。

今水氣趨緩，不見昨大雨條件，由於環境轉東風，東部有陣雨機率，西半部大致多雲到晴、陽光可望露臉。中、南部山區午後熱對流發展，局部地區有大雨甚至雷雨，民眾應多加留意。今各地氣溫：北部22至33度、中部23至35度、南部24至35度、東部22至35度。

下周起台灣附近滿熱鬧的，至少1個颱風加上1個準颱風。氣象專家賈新興指出，未來兩周整個南海及菲律賓附近，都呈現明顯低壓帶，各方面條件均有利低壓發展，「像個颱風窩，有可能一直長出來」。

他認為，5日至20日這兩周，南方低壓擾動再起，整個大環境有利颱風生成，暫時看不出實際對台影響，不過趨勢上，東部、南部的天氣接下來相對變化大，要等到本月下旬，才會緩和。