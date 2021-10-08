高速公路局透過大數據分析國慶日連假國道交通資料，預測國慶日連假前一日及3天假期易壅塞路段及時段。例如國慶日連假前一日10月8日上午9時起國5南向南港系統至頭城路段即開始有車多壅塞情形，恐持續至深夜24時；另連假首日10月9日5時起出現車多至16時始紓解。

高公局建議民眾較好走的時段包括：10月9日及10日，西部國道南向下午13時後出發、國5南向下午17時後出發；10月10日及11日，西部國道北向中午12時前出發、國5北向上午10時前出發。

觀光局統計今年國慶連假全台訂房率資料，東部地區已有7成以上訂房率，預估將有大量車潮利用國5往返，勢必塞車。高公局建議民眾多搭乘公共運輸，如一定要開車上路，可多利用台9替代道路避開尖峰時段壅塞。

另依據氣象局預報，國慶連假前一日至第2日也就是10月8日至10日，東半部地區、基隆北海岸、恆春半島及大台北山區有短暫陣雨，其他地區多雲；國慶日連假收假日也就是10月11日，北部及東半部地區有短暫陣雨，並可能有局部大雨。高公局提醒用路人國慶連假行駛國道小心駕駛。