台灣颱風論壇指出，菲律賓東方的低壓未來有機會發展成颱，預估下周一（11日）下半天至周三（13日）下半天帶來的影響最大。(摘自台灣颱風論壇)

受到南方雲系北移影響，易有短延時強降雨，中央氣象局指出，今晚（7日）日高雄、屏東、花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率。明天（8日）水氣減少，降雨範圍以北部、東北部地區為主。雙十國慶連續假期即將到來，但「台灣颱風論壇」所作的預報指出，未來菲律賓東方低壓有望形成颱風，並在連假期間通過台灣南方，強大的環流恐對3地帶來劇烈雨勢。

受到南方雲系北移影響，今晚（7日）日高雄、屏東、花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率。(氣象局提供)

氣象局表示，明天（8日）水氣逐漸減少，但在偏東風環境下，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區仍有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東南部地區及恆春半島清晨有局部較大雨勢發生的機率；西半部地區則為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

有關颱風動態，氣象局指出，今天上午海南島東南方海面生成的熱帶性低氣壓（TD20），未來有發展為輕度颱風的趨勢，但路徑對台灣沒有直接影響。不過，《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，位在菲律賓東方的低壓未來有機會發展成颱，且目前預估從台灣南邊通過機率最大，屆時強大的環流可能在未來影響台灣天氣，預估下周一（11日）下半天至周三（13日）下半天帶來的影響最大。

颱風論壇解釋，儘管低壓路徑不會直撲台灣，但因為環流大，會帶來豐沛水氣，而且在靠近台灣的時候，又巧遇大陸冷高壓，有機率發生「共伴效應」。因此颱風論壇研判，「11日至13日東部的雨勢會很劇烈，中部、北部的風勢也會很強」，一定要特別注意。

至於雙十連假天氣，颱風論壇表示，周六（9日）全台天氣大致穩定，周日（10日）北部、東部開始變天，下周一（11日）北、中、東部風雨增強有感，南部天氣則要看和低壓距離才能判斷，也有可能雙十連假後才變天。因此粉專也提醒，有去東部旅遊的民眾，連假最後一天（11日），風、浪都會特別大，交通上要特別注意。

氣象局表示，下周一前迎風面地區晴偶雨，其他地區則為典型夏季天氣。下周一起，隨著熱帶系統接近台灣，北部、東半部降雨趨明顯，並有局部大雨，（氣象局提供）

明天東半部高溫約31-32度，西半部可以來到33-35度，桃園有局部36度以上高溫發生的機率。氣象局表示，下周一前迎風面東半部、恆春半島、北海岸、大台北山區為時晴偶雨，其他地區則為典型夏季天氣，高溫、有午後局部雷陣雨。下周一起，隨著熱帶系統接近台灣，北部、東半部降雨趨明顯，並有局部大雨，其他地區天氣也變得不太穩定。