新北市中和區自強游泳池因使用率低改建為佳和公園，市府斥資5億6800餘萬元興建多目標綜合大樓，市長侯友宜今（26）日上午視察工程進度。（葉書宏攝）

新北市中和區自強游泳池因使用率低改建為佳和公園，市府斥資5億6800餘萬元興建多目標綜合大樓，市長侯友宜今（26）日上午視察工程進度。（葉書宏攝）

新北市中和區自強游泳池因使用率低改建為佳和公園，市府斥資5億6800餘萬元興建多目標綜合大樓，市長侯友宜今（26）日上午視察工程進度。（葉書宏攝）

新北市中和區自強游泳池因使用率低改建為佳和公園，市府斥資5億6800餘萬元興建多目標綜合大樓，市長侯友宜今（26）日上午視察工程進度。（葉書宏攝）

新北市中和區自強游泳池因使用率低改建為佳和公園，市府斥資5億6800餘萬元興建多目標綜合大樓，市長侯友宜今（26）日上午視察工程進度，期待工程完工後提供健身中心、幼兒園、公托及停車場等設施，滿足民眾多元需求，工程預計2022年8月完工。

侯友宜表示，由於中和地區的人口密度很高，市府特別採多目標方式結合停車場及多功能大樓，劃設280個汽車停車位及100個機車停車位，紓解周邊社區停車空間不足的問題，同時提供健身中心、托育中心、幼兒園等設施，讓民眾能在這個優質生活圈安居樂業。

侯感謝施工團隊的辛勞，他說，這項工程的施工過程非常不易，自2010年開工後，接連遇到原自強泳池的舊有基樁、大量事業廢棄物需清除等障礙，經施工團隊逐一克服後，目前主體結構正順利施作中，預計2022年8月能如期完工。

新工處指出，在進行地下室開挖時，碰到一條已年代不可考之廢河道駁坎、原自強游泳池地下室等兩處地基，和早年被不明人士不法傾倒之大量事業廢棄物等多重障礙，而增加施工困難和興建風險，經過團隊突破困境後，目前主體結構已順利施作中。

工務局強調，佳和公園多目標綜合大樓工程完工後，持續保留中和地區首屈一指的海洋特色公園，並結合周邊景觀及打造帶狀線型公園，提供民眾休閒遊憩設施與廣場，結合建物的多元服務，也可紓解當地停車需求，提供社區公益空間，打造更美好的中和區生活圈。