今（20）日是中秋連假第3天，高公局表示，昨日全日交通量111.1百萬車公里，是年平均平日88百萬車公里的1.3倍，國5交通量3.2百萬車公里，是年平均平日2.6百萬車公里的1.2倍。不過國5北向雪隧主線至今日凌晨1點車流才陸續紓解。

高公局表示，昨日下午西部國道車多路段是國1員林-彰化及國5頭城-坪林等北向路段，其餘路段至昨晚7點時車流已大致順暢，只有國5北向雪隧主線至今日凌晨1點車流才陸續紓解。至於今日凌晨0到5點交通量也頗繁忙，平均交通量5.3百萬車公里，是年平均平日3.5百萬車公里的1.5倍；預估本日交通量122百萬車公里，比昨日稍多。

目前全國道路況皆大致正常，截止上午8點，交通量12.0百萬車公里。今日相關疏導措施包括：下午2至9點國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、上午7點到下午7點封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0到5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

預判今日易壅塞路段，將出現在國1北向圓山-大華系統、新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、霧峰系統-霧峰、竹山-中興、國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等10路段，建議北向用路人儘量上午出發。

假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國 6；短途建議儘量利用省縣道。