午後雷雨開炸 4縣市大雨特報 14:212021/09/20 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹苗、台中、宜蘭山區發布大雨特報。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中午過後對流雲系發展旺盛，山區雨勢明顯。中央氣象局今發布大雨特報，指新竹、苗栗、台中及宜蘭山區有局部大雨發生機率。 氣象局指出，今易有短延時強降雨，竹、苗、台中一帶及宜蘭山區都有局部大雨，請民眾注意雷擊及強陣風。 午後雷雨彈轟炸 10縣市豪大雨特報 連假雨彈開炸 對流旺盛 5縣市豪大雨特報 #大雨特報 #雷擊 #強降雨 #陣雨 #山區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台賞月機率曝！今起午後雷雨連下一周 日夜溫差逾10度 08:202021/09/19 生活 花蓮豐濱海上古道秋節開放 遊客入園須戴安全帽 17:292021/09/17 生活 入秋首波東北季風本周報到 3地區變天有雨 08:202021/09/20 生活 大雨特報來了 2縣市烏雲密布 恐看不到月亮 17:362021/09/19 生活 大雨夜襲3縣市 連假秋老虎發威各地炎熱 中秋賞月天氣有變 22:072021/09/17 生活 中秋不休假 台東關山義消訓練照常 15:412021/09/19 社會 中秋連假熱翻 連2天紫外線過量 專家曝入秋轉涼時間點 22:162021/09/18 生活 太平洋高壓下晴朗少雨 中秋連假各地賞月機率高 11:012021/09/18 生活 73歲林子祥近況曝光 穿4年前上節目造型服參加商演賣力開唱 11:092021/09/18 娛樂 有驚無險！釣客失足跌落大排水溝 逢下大雨險遭急流沖走 10:422021/09/17 社會 時論廣場》朱立倫、張亞中捉對廝殺之後（練鴻慶） 20:052021/09/18 時論廣場 生活熱門新聞 首批BNT疫苗上午10時開放預約 3類人沒收到簡訊也可預訂 - 生活 買東西名字總被寫錯？女大生姓氏曝光嘆：改姓林算了 - 生活 入秋首波東北季風本周報到 3地區變天有雨 - 生活 26歲研究生打高端後中風昏迷 莊人祥：已列不良事件 - 生活 墾丁大街達「千人群聚」規模 網：看台灣用4天升四級封城 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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