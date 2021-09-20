中午過後對流雲系發展旺盛，山區雨勢明顯。中央氣象局今發布大雨特報，指新竹、苗栗、台中及宜蘭山區有局部大雨發生機率。

氣象局指出，今易有短延時強降雨，竹、苗、台中一帶及宜蘭山區都有局部大雨，請民眾注意雷擊及強陣風。