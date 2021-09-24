蘋果新機iPhone 13今日開賣，買氣如何各方說法迥異。根據全台盤商開出報價，4款機型僅新色比較有撐，iPhone 13／13 mini開「平低」，跌價500～1000元，iPhone 13 Pro系列反而異常穩定，開「平高」，溢價1000～2000元，不過因五大電信業者今年到貨量相當充裕，不排除下午後就會「開平」或出現跌價。

蘋果新機開賣每年都各說各話，去年iPhone 12 Pro因為太平洋藍色大缺貨，開賣首日出現難得的搶手狀況，早上開出6000~8000元溢價，但下午後迅速降至2000元，不過相較於iPhone 7之後每年都「開低」，讓不少通訊行賺到筆意外之財。

根據通路業者說法，今年首批i13陸續於21、22日到貨，台灣首批貨源約20萬支，其中五大電信商合計約拿到15萬支，神腦、STUDIO A、燦坤、 PChome等3C通路商共拿到5萬支，其中，iPhone 13到貨量最多、iPhone 13 Pro到貨量最少。

五大電信商、3C通路及電商平台預購／預約均以i13 Pro最多來看，市場預期i13四大系列新機上市初期，iPhone 13 Pro將立即面臨缺貨窘境。各容量及顏色中以iPhone13 Pro天峰藍、iPhone 13粉紅最受歡迎， 熱門機型缺貨恐超過一個月。

向來敏感度最高的手機盤商，則在昨晚跟今早開出牌價，iPhone 13 mini向來買氣不高、iPhone 13則因到貨量充足，盤價（指批發價）都比建議售價略低，開出「平低」盤，預料一般民眾都能不排隊輕易入手，甚至到部分通訊行，還有機會以低於建議售價購入。

比較特別的是iPhone 13 Pro，相較於去年iPhone 12 Pro當日開出最高溢價8000元，甚至最熱門的太平洋藍一機難求，今年各通訊行雖擔心熱門色會缺貨，但不認為會像去年那麼缺，因而僅開出「平高盤」，溢價最多2000元，兩者相差甚大。