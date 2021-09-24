入秋後首波東北風報到，今起至下周一（27日）迎風面地區有雨，雨勢雖不大，不過整體來說已有轉涼感受。昨晚生成的16號颱風「蒲公英」，將通過適合其發展的海域，強度將迅速增加，未來幾天有機會跨越強烈颱風門檻。

「蒲公英目前在關島西北方，將通過海洋熱含量高的海域，強度將急速增強」，氣象專家吳德榮表示，根據美軍、日本預估，蒲公英長成強颱的機率不小；台灣氣象局認為它會達中颱上限。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》撰文，指蒲公英未來受太平洋高壓西南側導引，朝西北前進，未來將在日本南方海域轉彎往北，對台灣無影響。至於另一颱風「電母」，已登陸越南，對台也無影響。

微弱東北風報到，今起一連影響數天。吳德榮說，北海岸、東北角雲量增多，局部地區有雨；大台北東側及宜蘭雲量略增，氣溫稍微轉涼，偶有局部短暫雨。背風面無影響，天氣晴朗炎熱，高溫達34、35度。