鋒面掠過今晚變天 明午後雷雨彈開炸2地有大雨

中央氣象局表示，今天（30日）各地大多晴朗穩定，各地高溫約31-35度，但今晚到明（10月1日）將有鋒面漸漸掠過台灣上空，北部、東半部雲量變多、有局部陣雨出現，北部山區及東北部地區有大雨發生機率，中南部則要注意有午後雷陣雨發生。

氣象局指出，今晚隨著華南水氣逐漸東移，北部及東半部雲量會逐漸增多，馬祖地區開始會有局部短暫陣雨發生。明天起，北、東半部地區整天都有不定時的短暫陣雨，北部山區及東北部地區雨量有機會達到大雨等級，中南部地區降雨主要是典型夏季的午後局部短暫雷陣雨，山區易有短延時局部大雨發生機率；明各地高溫約31-34度之間，整體感受偏熱，外出要記得攜帶雨具備用，並多補充水分。

受到鋒面影響，明起北、東半部地區整天都有不定時的短暫陣雨，北部山區及東北部地區雨量有機會達到大雨等級。(氣象局提供)

「天氣職人」吳聖宇分析，今晚有一道鋒面掠過台灣北方到東海一帶，因此周五到周六（10月1-2日）這段期間，台灣附近的天氣會變得比較不穩定。各地雲量增多，午後熱對流的發展也會比較旺盛，尤其是周五，須留意有局部大雷雨出現的可能性。預估要等到周日（10月3日）後，天氣才會穩定下來。

中度颱風「蒲公英」今天下午中心位於台北東北東方1620公里之海面上，未來將朝日本東南方海面前進，對台灣無直接影響。但氣象局提醒，明天基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，東南部沿海地區已有3米左右浪高出現。