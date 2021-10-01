中央氣象局指出，今天（1日）受到華南水氣影響，北部地區有局部短延時強降雨出現，午後各地都有對流發展，其中以南部及宜蘭地區雷雨較顯著。明天（2日）水氣稍減，雨區集中在東半部為主，整天有不定時陣雨發生。值得注意的是，下周熱帶系統相當活躍，專家研判至少會有「1颱風+1熱低壓」生成，且有一定機率從台灣附近通過。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》提醒，下周需密切注意熱帶系統發展，根據歐洲數值模式的系集圖可看出「開始散亂而密密麻麻」的跡象，這代表熱帶系統將再度活躍，而且變數不小。

颱風論壇直指，以目前資料來看，下周在「南海－菲律賓－關島」之間，至少會有「1個颱風+1個熱帶低壓」形成的機會，並有一定機率從台灣附近通過。至於是否影響、程度如何？則要等真正發展起來後才能評估，目前研判國慶假期時的天氣變數很大。

明天水氣稍微減少，降雨區域主要在東半部，整天不定時有局部短暫陣雨出現。（氣象局提供）

氣象局表示，明天水氣稍微減少，環境風向從偏北風轉為東北東風，降雨區域主要在東半部，整天不定時有局部短暫陣雨出現，其他地區則為多到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部山區可能會有局部大雨發生。

明東半部高溫約31、32度，西半部約32-34度，感受上仍偏熱，外出記得多補充水分及攜帶雨具備用。