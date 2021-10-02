下周起太平洋高壓向北調整，專家指出，低壓將有顯著發展趨勢，幾乎確定會有一波熱帶系統活躍潮。（摘自台灣颱風論壇臉書）

中央氣象局指出，明（3日）各地水氣減少，多雲到晴，整體天氣比前幾天還穩定，午後雷陣雨較為零星。不過，台灣颱風論壇指出，下周起太平洋高壓向北調整，低壓將有顯著發展趨勢，幾乎確定會有一波熱帶系統活躍潮。不管路徑是否通過，台灣附近水氣增多的結果，就會連帶影響到國慶連假的天氣，值得密切關注。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今（2日）指出，最新模式預報顯示，高壓位置即將向北跳調整到日本南方一帶海面，造成下周天氣大局出現改變。首先台灣上空風向將全面轉為偏東風，水氣有變多的趨勢，東半部迎風面將轉為多雨，而西半部位於背風面，空氣品質將明顯轉差。

另外，由於高壓往北調整，讓出南方低緯空間，颱風論壇表示，下周「南海－菲東海域」，幾乎確定會迎來一波熱帶系統活躍潮！路徑大致來會走向「台灣－菲律賓」這一帶。

颱風論壇先前預估，下周熱帶系統至少生成「1颱風+1熱帶低壓」，但先不論路徑是否通過台灣，光是低壓在台灣附近，讓水氣變多，國慶連假的天氣就有可能被影響，因此下周天氣可以密切關注。

中央氣象局指出，明天各地大多天氣多雲到晴，水氣偏少，僅迎風面東部、東南部地區偶爾雲多，偶有零星降雨，午後雷陣雨的範圍也限縮在中南部偏山區，降雨較為零星。明溫度仍偏悶熱，東半部高溫約31-32度，西半部則能來到34度以上，桃竹一帶部分區域更有機會出現接近36度高溫。

下周一、周二（4日、5日）水氣稍增，東半部地區、基隆北海岸及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。