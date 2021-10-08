總爺藝文中心國慶連假期間推出知名紀錄片《水風景》放映會及座談。（總爺藝文中心提供／劉秀芬台南傳真）

迎接國慶連假，台南市總爺藝文中心10月10日下午推出國際知名紀錄片《水風景》放映會，邀請民眾關注水資源議題；9日、10日連續2日還有「和風文化祭-白河日」台日農遊交流活動，包括了可吃可玩的市集及日本傳統工藝彩繪DIY，還有美美的浴衣體驗。

台南市文化局表示，本次放映《水風景》（Watermark）紀錄片，是由獲獎無數的加拿大環境攝影師艾德華布爾汀斯基（Edward Burtynsky）與珍妮佛貝赫沃（Jennifer Baichwal）共同執導，忠實呈現著世界各地的水景以及人們與水息息相關的生活。

放映會後還有「2022 Mattauw大地藝術季」《獵人帶路》影像誌座談會，深入探討曾文溪流水域的身世及流域生活樣貌的變化，分享藝術季策展團隊訪查獵人安孝明、楊啟川、巴蘇雅的成果。

此外，總爺藝文中心也推出滿滿藝文活動，包括大舞台區於10月9日、10日連續2日的「和風文化祭-白河日」，有日本福島縣白河市及台南市白河區的台日農遊交流活動。

中山堂於10月9日下午2點半邀請台南市民族管絃樂團演奏；小舞台區10月11日下午1點及3點分別帶來樂耘舞集、府城木偶劇團精彩演出等，還有小朋友們最愛的總爺藝林街頭藝人市集，陪伴遊客們度過歡樂時光。