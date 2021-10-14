台中國家歌劇院「藝起進劇場—戲劇篇」，由真快樂掌中劇團演出《My Puppet My Life》。（國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院由永豐銀行支持，透過藝企合作在13日及14日舉辦「藝起進劇場—戲劇篇」活動，校園師生800多名人欣賞掌中劇演出。歌劇院藝術總監邱瑗表示，「藝起進劇場」5年來累積已有近1萬2000名國中小及高中師生參與，希望劇場不只是劇場，更是學習的遊樂場。

學習只能在教室嗎？台中國家歌劇院推出「藝起進劇場」5年來已累積超過150所國中小、高中共近1萬2000名師生參與，2020年起每年舉辦8場，以學校為單位免費報名，讓青少年無門檻走進表演藝術世界。

邱瑗表示，希望歌劇院能成為青少年在校園以外的學習場域，走出教室體驗各種藝術的美好，開拓美學視野、獲得欣賞表演藝術的樂趣。

在10月13日至14日舉辦的「藝起進劇場—戲劇篇」活動，邀請傳承3代的真快樂掌中劇團演出《My Puppet My Life》節目，劇團在傳統中嘗試創新，並使用類似廟會陣頭「公背婆」的半身偶形式演出最為吸睛。

台中國家歌劇院表示，「藝起進劇場」以3階段體驗表演藝術，讓青少年由淺入深學習，進劇場前先以影片輔助介紹布袋戲及教學示範，並透過歌劇院製作的「劇場線上導覽」學習劇場小知識；觀賞藝術演出後，再以學習單加深學習深度與知識連結。

永豐銀行表示，希望深入社區以行動關懷台灣的土地與人文，透過各種形式支持藝文活動，將台灣的美好及良善傳承給每個人。銀行志工並帶領學生玩闖關遊戲，學習理財觀念。