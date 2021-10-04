雙颱可能接力生成，氣象局表示，南海的熱帶擾動最快周二增強為熱帶性低氣壓，美國模式預測最快周三增強為颱風，而菲律賓東方的擾動，未來也不排除成颱，至於其路徑，氣象專家吳德榮指出，熱帶擾動將穿過菲律賓、進入南海，與台灣相對距離近或遠，有很大差異，但將導致國慶連假全台變天，東半部、基隆北海岸及恆春半島有局部較大雨勢，西半部雲量增加，午後有雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，周日國慶日(10日)南海及菲律賓東方海面皆有熱帶擾動，但各國模式模擬的位置、強度差異大，對台灣帶來不同程度的影響。歐洲模式50次的模擬路徑顯示，熱帶擾動穿過菲律賓、進入南海，與台灣相對距離近或遠，有很大的差異，但都將導致國慶日天氣不穩定。

吳德榮表示，周四至周六(7至9日)因南方有熱帶擾動發展，偏東風挾帶更多水氣，北部，東半部降雨與日俱增，西半部雲量稍增、午後近山區有局部降雨機率。國慶日當天水氣減少，天氣略見好轉，東側偶雨、西側晴，但各國模式模擬並不一致，需持續觀察。

氣象局也表示，周三至周日（6至10日）南方水氣增多，東半部、基隆北海岸及恆春半島有局部較大雨勢發生機率，午後中南部及各地山區有局部短暫雷陣雨。南海的熱帶擾動最快周二增強為熱帶性低氣壓，美國模式更預測周三會成颱，且菲律賓東方的擾動也有成颱機率，因此周三、周四以後要注意熱帶擾動發展。

近日天氣方面，吳德榮表示，今起至周三(4至6日)偏東風帶來水氣，北海岸、東半部偶有局部短暫雨，西半部高溫微降、白天仍偏熱。