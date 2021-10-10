國慶節連假第2天，航港局表示台灣本島至離島間各固定航線上午總計開航60航次，疏運5473人次，載客率43.4％。另受颱風外圍環流影響，9日晚上10點至11日共47航次停航，綠島停航至12日。

航港局表示，台馬航線1航次提前至9日晚間開航，另因海象不佳停航2航次；台澎航線布袋-馬公總計開航1航次，疏運29人，載客率5.3％；將軍-東吉航線總計開航2航次，疏運80人，載客率26.4％；高雄-馬公無航次。

小琉球航線東港-小琉球總計開航38航次，疏運3122人次，載客率42.8％；鹽埔-小琉球航線總計開航7航次，疏運532人次，載客率51.0％；大鵬灣-小琉球航線總計開航1航次，疏運26人次，載客率17.9％。

東部航線富岡-綠島航線總計開航11航次，疏運1684人，載客率51.2％；另因海象不佳，富岡-蘭嶼航線停航2航次，後壁湖-蘭嶼航線停航4航次。

另受颱風外圍環流影響，9日晚上10點至11日台馬航線5航次、10日至11日蘭嶼航線全部14航次、11日至12日綠島航線全部22航次、11日布袋-馬公航線全部6航次停航。

台馬航線業者已簡訊通知訂位旅客辦理全額退票；東部航線透過媒體及請業者宣導，如非必要暫勿前往蘭嶼及綠島；業者將於10日增開綠島航線回程航班，預計共10航次；布袋-馬公航線業者將於10日增開回程航班馬公往布袋共3航次。