午後雨彈開炸 5縣市大雨特報 14:372021/10/02 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對流雲系發展旺盛，5縣市大雨特報。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 5縣市大雨特報。（圖／翻攝自氣象局） 對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局今（2日）針對5縣市發布大雨特報，提醒大家南部地區、東南部地區及東部山區有局部大雨發生的機率。 大雨特報：台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣 。 另氣象局也提醒，天氣晴朗炎熱，今天中午前後南投縣、嘉義縣市、台南市及屏東縣地區為黃色燈號。並呼籲民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。 下周颱風大爆發 雨彈空襲！兩地今大雨機率高 季節限定私房景點 中市府台灣欒樹10月底前最好拍 #大雨特報 #5縣市 #天氣 #對流 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 京站「＋0攏總來！振興放大500倍」 刷台灣Pay獨享高達24％回饋 12:232021/10/02 生活 花蓮漫波飯店倒塌 朱立倫籲中央重視危老建築 13:402021/10/02 政治 泰山民宅惡火一家3死2傷 新北市長侯友宜前往醫院慰問 13:232021/10/02 社會 中市府5局處爭取認養 舊東勢高工活化露曙光 09:512021/10/02 生活 台中大安肉品市場擴增恆溫運輸 接棒北區肉品市場屠宰業務 12:242021/10/02 生活 第十輪BNT開放3類人先打 上班族怒：又被插隊了 07:382021/10/02 生活 宏佳騰拚振興 5000變1萬再送5好禮 04:102021/10/02 時尚消費 內科員工居家辦公 被迫減薪 04:102021/10/02 地方新聞 今年3月邊境開放喊卡 陳時中解密：發生一件事 09:502021/10/02 生活 屏東迎王發威 南州王船跨境快閃 04:102021/10/02 地方新聞 楊文科5支箭 帶動城市建設 04:102021/10/02 地方新聞 生活熱門新聞 柯文哲「打完兩劑幹嘛戴口罩」 陳時中一句話狠打臉 - 生活 又來了！好市多這件事不能做 還是有會員不知道 - 生活 莫德納將到貨？陳時中鬆口：很快會有好消息 - 生活 午後雨彈開炸 5縣市大雨特報 - 生活 直播》新北＋0 戶外戴口罩可望鬆綁？ 侯友宜最新說明 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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