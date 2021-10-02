5縣市大雨特報。（圖／翻攝自氣象局）

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局今（2日）針對5縣市發布大雨特報，提醒大家南部地區、東南部地區及東部山區有局部大雨發生的機率。

大雨特報：台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣 。

另氣象局也提醒，天氣晴朗炎熱，今天中午前後南投縣、嘉義縣市、台南市及屏東縣地區為黃色燈號。並呼籲民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。