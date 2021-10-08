寒露節氣到來，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享寒露節氣後最幸運的生肖，屬兔、鼠、蛇、虎、狗的人10/8後萬事如意，凡事順風順水，遇到狀況都能迅速解決，過著順心平安的好日子。

▍1.生肖兔

屬兔人寒露開始財運超級好，不愁沒有發財機會，10/8開始行「六合貴人」、「正財大旺」之大吉運，善於交際，會有機會結識貴人，財源穩定，收入提高，可聚集財富，讓求財之路更加順利。生活事業都順心，工作家庭兼顧，感覺一切都很美好。

▍2.生肖鼠

屬鼠人寒露後好運來了，事事順利，運勢非常好，10/8開始將步入「官星大旺」之大吉運，事業運勢佳，上班族可充分施展才華。屬鼠人細心靈敏，能發現別人看不到的機會，身邊不斷有機遇找上門，有升職加薪的驚喜。同事相處和睦，人際關係非常好，事業發展帶動財運增旺，有望名利雙收。

▍3.生肖蛇

屬蛇人寒露開始步入「食神吐秀」之吉運，心中充滿正能量，得吉祥開運旺運，身體很健康，非常有口福，真是令人羨慕。上班族諸事順利，有新的發展機遇出現，前程一片錦繡。財庫豐盈，積蓄變多，是撈財儲蓄的好時機。好事成雙，愛情悄悄來臨，未婚者容易遇到有緣人，展開一段甜蜜的戀情。

▍4.生肖虎

屬虎人寒露開始步入「三合貴人」、「偏財大旺」之吉運，貴人運好，還有偏財降臨，財路廣開，富貴有餘。屬虎人好運到來，很適合主動求財，能有很多驚喜，特別是從事偏業、副業者可獲利豐厚，一夜暴富。身邊貴人增多，大家都願意提供幫助，就算有困難也不用擔心。

▍5.生肖狗

屬狗人寒露開始步入「比肩幫身」之吉運，凡事能得到朋友的幫助，這段時間適合與人競爭，獲勝機率非常高，成為最閃亮的那顆星。屬狗人的人緣好，幸運值也提升，好運氣用之不盡，一切的計畫如期完成，滿懷信心做出成績，旺盛的精力讓自己更強大，能得到滿意的回報。

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