好萊塢巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和57歲布萊德彼特（Brad Pitt），離婚官司打了近5年，這段期間小布花邊新聞不斷，裘莉今年也屢屢傳出新戀情，不但和小15歲的歌手威肯（The Weeknd）兩度晚餐約會，又頻頻和第一任前夫強尼李米勒（Jonny Lee Miller）見面，感情生活備受關注。

安潔莉娜裘莉7月被直擊和威肯在聖塔莫尼卡共進晚餐，接著又前往私人演唱會，當時他們見到媒體不發一語就各自離開，上月2人再度於洛杉磯高檔餐廳晚餐約會，2個小時後分別離開餐廳，接著裘莉坐上威肯的車，前往男方的豪宅，引起外界熱烈討論。

裘莉被拍到和威肯晚餐約會。（圖/翻攝自新浪娛樂）

不僅如此，裘莉還多次和前夫強尼李米勒見面約會，晚餐結束後，對方還開車送她回家，他們也已經被狗仔拍到4次，讓外界瘋猜2人是否會復合，過去裘莉也曾和38歲柬埔寨電影人兼饒舌歌手PraCh Ly傳出緋聞，然而迅速就被裘莉友人反駁一切都是不實謠言。

事實上，裘莉和小布的官司如火如荼地進行中，儘管裘莉看似身邊桃花朵朵開，愛孩子勝過一切的她，卻仍將重心放在兒女們身上，針對緋聞也沒有特別回應。