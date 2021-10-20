馬東石和裘莉在片中同屬武力高強的戰士，情誼深厚。（摘自YouTube）

裘莉的孩子認為她演出的角色最貼近自己。（摘自YouTube）

各色各異的「永恆族」內部紛爭不斷，一度族群分崩離析。（迪士尼提供）

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）在漫威最新作品《永恆族》中，飾演猶如戰爭女神的「聖娜」，從脆弱到重拾勇氣的心境都掌握恰如其分，扮演超級英雄的初體驗就大獲好評。台灣時間20日該片舉辦全球記者會，她自豪說道：「這大概也是我演過最棒的角色了，我的孩子們也認為這個角色，是他們看過以來最貼近我的一次。」

今年憑《游牧人生》拿下奧斯卡金像獎的導演趙婷，執導功力也讓裘莉大為讚賞，「趙婷擅長將現實帶進電影中，讓角色真實活出自我。我們一些人被選角進來，感覺多少也把自身的生命經驗帶入其中，甚至是一些我們沒認知到的，也都在電影中成長。」不僅如此，她為了詮釋將宇宙能量轉化成各式武器的動作戲，開拍前她接受長劍、長矛、棍棒等武器訓練外，同時苦練芭蕾，將其融入動作演出，姿態優雅有力。

《永恆族》全球記者會上，除了裘莉之外，金獎導演趙婷和漫威靈魂人物凱文費吉（Kevin Feige）帶領共10位演員出席，場面浩大，但氣氛略帶緊張。原來在活動開始時，主持人透露主角之一的陳靜和理察麥登（Richard Madden）因被告知疑似暴露於新冠肺炎病毒，雖篩檢為陰性，但主辦方不敢大意，仍將2人個別隔開，以視訊方式召集大夥受訪，成了意外插曲。

記者會上，韓星馬東石也用流利英語應答，參與過上百部電影的他，《永恆族》是第一部好萊塢電影，也是漫威首位韓籍主角群。他回想有次到片廠，就被如此大規模的配置給震懾住，「幾周前還空無一物，結果幾周後再去，他們居然把片場變成一座森林！我還在納悶自己有沒有走錯地方」。馬東石和裘莉在片中同屬武力高強的戰士，情誼深厚，他受訪時也喊著裘莉的小名「Angie」，說她十分友善，「我們常常照顧彼此」。

他也透露這次在漫威拍動作戲時，居然沒有足夠時間排練，就得直接上場，出乎他意料之外，不過彼此默契十足，順利拍完。有30年拳擊經驗的他，這回還面臨一個新奇挑戰，就是對著空氣揮拳打鬥，「真的是很特別，我沒有身體上的對手，只能靠想像力！」不過他的表現讓大家都相當滿意，趙婷更岔開話題興奮說道：「（拍攝時）他還帶我們去吃韓式燒烤！」