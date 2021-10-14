英國網美茜妮斯外型火辣，在網路上小有名氣，時常分享自己的生活，日前她到朋友家開趴，喝醉後失去意識，之後感覺身體不適又頭痛欲裂，直覺自己遭侵犯卻找不到證據，在事發後2年，當年事情真相才終於曝光，茜妮斯親眼看到自己遭侵犯的影片，當場身心崩潰。

綜合外媒報導，茜妮斯2019年到朋友家狂歡，認識了屋主Max，他們邊喝酒邊閒聊，茜妮斯喝了3杯伏特加就失去意識，然而她隔天起床不僅頭超痛，身體還布滿瘀青，過去她的酒量都不錯，但這次卻完全斷片，讓她忍不住懷疑自己是遭下藥性侵。

然而苦無證據，茜妮斯一直無法為自己伸張正義，直到今年1月，警方破獲2名涉嫌多起性侵案的兇手，在他的手機中發現大量性侵影片，其中一段影片，受害女子的身上刺有「Magaluf 2017」的刺青，警方循線找到茜妮斯，她在看了影片後確定是自己沒錯，才忍不住崩潰大哭。

事後茜妮斯陷入嚴重憂鬱狀態，罹患創傷後壓力症候群（PTSD），開始害怕接近人群，對男人有強烈敵意，也再也不敢碰觸酒精，最後她只能搬家離開傷心地，看身心醫生接受治療，服用藥物的同時也參加治療課程，才終於讓生活慢慢重新回到正軌上。