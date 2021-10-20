近期靠著韓劇《海岸村恰恰恰》而爆紅的南韓人氣男星金宣虎，3天前因遭疑似前女友的網友在論壇上貼文爆料，遭到「大勢K演員」始亂終棄還逼墮胎，讓金宣虎陷入「墮胎疑雲」。如今原本手中握有眾多廣告代言的金宣虎，因遲遲沒有對外說明而遭到多個合作廠商大動作切割，龐大的違約金讓不少人看得瞠目結舌。

金宣虎自從遭到前女友及資深媒體人李鎮浩出面爆料後，便消失不見蹤影，所屬經紀公司「S.A.L.T娛樂」還拖了兩天才發出曖昧不明的聲明，令網友們氣炸，直呼「這就是承認了」。而原本即將進行《海岸村恰恰恰》播畢專訪的申敏兒、李相二、趙漢哲等3名演員，也因為此事被迫取消行程，讓粉絲們相當失望。

眼看「K演員」事件越演越烈，近期與金宣虎合作的代言廠商紛紛將他的照片及影片下架，大動作切割避免遭到波及，而資深媒體人李鎮浩昨（19）日也再度開啟直播，表示金宣虎自去年靠著韓劇《Start Up：我的新創時代》人氣上漲後，已接下服飾、家電、保養品、相機、披薩、健康食品等10幾個廣告代言，一年廣告費估計超過50億韓幣（約新台幣1.2億元），加上《海岸村恰恰恰》的爆紅，使他廣告代言費持續上升。

但事件爆發後，經紀公司的聲明不僅讓大眾無法接受，許多合作的廣告商也相當傻眼，形象瞬間跌入谷底，目前已有7家廣告商將金宣虎的形象代言照及廣告下架，若事件持續擴大，除了手中50億的廣告代言費瞬間蒸發外，還可能將支付高達2倍的違約金，也就是100億韓幣（約新台幣2.4億元）。

另外，根據南韓媒體的報導，金宣虎爆發事件後經紀公司不願第一時間出面回應，官網也將他10月份的行程網頁關閉，疑似是因為他與經紀公司的合約早在9月份就到期，只不過當時他還在拍攝電視劇《海岸村恰恰恰》，因此將部份合約延長1個月才結束。但S.A.L.T娛樂今日又再度發出聲明表示「媒體報導的金宣虎合約到期一事不是事實，經紀約還剩很多時間」，並表示「金宣虎今天之前會自己發表立場」讓不少網友敲碗要他立即出來面對，再度引起熱議。

沒想到不久後，金宣虎也立即發表聲明，先是承認與前女友的關係，接著表示「因為我的過失和沒有經過深思熟慮的行動給他帶來傷害。雖然應該要親自先和她道歉，但現在無法好好轉達歉意，只能通過這篇文章向她真心的致歉」，最後他也向所有關心他的粉絲以及受這件事情影響的其他人道歉。但內容仍沒有詳細交代真相，讓網友看到聲明後忍不住大罵「太失望了」、「你都35了談戀愛粉絲都能理解，但這樣的處理方式真讓人詬病」、「竟然承認了，我不再相信愛情了」、「雖然是帥哥但也是個渣男」、「不用說了，就是渣」、「果然渣的很徹底」，暖男形象確定崩盤。

金宣虎發出聲明道歉承認再度引發眾怒。（圖／微博）