35歲韓國男星金宣虎最近與申敏兒演出韓劇《海岸村恰恰恰》人氣突升，近日播完完結篇後，網上傳出有人自稱是K男星前女友，爆料曾被K男騙墮胎、始亂終棄，更指K男私德差，而被影射的金宣虎沉默數天後，今(20日)終於發聲明致歉，承認對不起前女友並造成傷害，表示會找時機親自向前女友致歉。

金宣虎最近遭外界推測是網友所稱的渣男「K演員」，對此，金宣虎的公司S.A.L.T娛樂第一時間沒回應，稱正在確認中，之後則宣布金宣虎取消近日行程，而外界傳出雙方合約已經在9月到期，才導致公司對此事態度消極，對此金宣虎的公司駁斥傳言，更預告金宣虎稍後會自行發表立場。

今上午金宣虎終於打破沉默，他表示：「我是金宣虎，很抱歉這麼晚才發表立場。不久看到出現我名字的報導，第一次讓我感到害怕，因此直到現在才決定出面」，也承認與發文的網友曾是良好的交往關係，但在這過程中，「因我的過失失責、沒深思熟慮，深深傷害了她」。

金宣虎強調，現在當務之急是向女方親自登門道歉，但必須等待時機，同時金宣虎也向一直相信、支持他的人鄭重道歉，很抱歉讓大家失望，「因為有一直支持我的人，我才能以金宣虎演員的身分站上舞台，我卻忘記了這點」，最後更說：「雖然我知道這樣毫無頭緒的文章可能無法觸動大家的內心，還是希望用這些字表達目前內心的想法，真的很抱歉」。