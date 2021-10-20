美軍撤離阿富汗後，民兵組織塔利班奪下阿富汗政權，事過2個月，阿富汗受到國際制裁，金融貿易系統幾近癱瘓，當地物價連番漲，經濟面臨崩潰，許多家庭過著水深火熱的生活，有1對夫妻因積欠550美元（折合台幣約1.5萬）的債務，迫於無奈將年僅3歲的女兒抵債，並於成年後出嫁給債主。

美國總統拜登於7月宣布，結束長達20年的阿富汗戰爭，並於8月底完成撤軍，而塔利班武裝分子隨後也攻入首都喀布爾，接管阿富汗政權，於8月19日正式建立阿富汗伊斯蘭大公國。

然而，塔利班其極端的宗教主義和侵犯人權之舉飽受國際批判，因此政權仍得不到國際社會普遍承認，阿富汗新政府外交部長穆塔奇（Amir KhanMuttaqi）日前呼籲世界各國，停止目前的制裁，並向美國喊話，「解除凍結阿富汗中央銀行在國外超過的90億美金儲備金」。

《華爾街日報》報導，塔利班重掌阿富汗2個月後，該國經濟處境岌岌可危，幣值面臨崩潰，當地物價飆漲，麵粉、石油等價格已經漲了一倍，對於普遍為貧戶的阿富汗人民，可說是致命危機；由於受美國等多國制裁，資產慘遭凍結，國際組織等援助資金也被延宕，阿富汗新政府目前正致力解決當前的經濟難題。

阿富汗迄今社會動盪不安，經濟凋敝的背景下，衍伸出許多社會悲劇，1名從事清潔工的母親Saleha就因欠下550美元的債務，被迫將年僅3歲的女兒抵押；債主日前告知，「若無法於3個月限期內償還債務，她的女兒將永遠留在債主家做工，且於長大後出嫁給她兒子」。

遺憾的是，從事清潔工的Saleha每天薪資僅70美分（折合新台幣約20元），根本無力在3個月內償還550美元的鉅額債務；由於戰亂，Saleha和她家人四處奔波，她丈夫目前沒工作，受訪時無奈表示，「我會拚命籌錢來贖回我女兒」。

針對此事，債主Khalid Ahmad證實，的確有拿Saleha女兒抵債一事，「我別無選擇，他們沒有錢還我，而我也沒有錢」。